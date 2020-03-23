Экономика

Индивидуальную программу развития Псковской области могут утвердить до конца марта

Проект индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области все еще находится на согласовании в аппарате правительства РФ. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«Проект программы был разработан, доработан, его последняя версия 10 марта была направлена на рассмотрение правительства. Сейчас проект программы проходит согласование в аппарате правительства, а до этого был согласован с профильными министерствами», - сообщил гость студии.

«По информации, которая есть у нас, дано поручение до конца марта постараться эти проекты максимально утвердить. Ждем информации», - добавил Андрей Михеев.

Напомним, на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Псковская область получит 10 млрд рублей из федерального бюджета в течение 5 лет. Основные направления по освоению этих средств: территориальное планирование, кадастрирование, определение границ и разработка генпланов; расширение особой экономической зоны «Моглино», увеличение финансовой поддержки для сельхозпредприятий по субсидированию и модернизация ГППО «Псковпассажиравтотранс». Также средства индивидуальной программы планируется направить на решение вопроса транспортной доступности Талабских островов, включая первичный ремонт причалов в Пскове и на Талабских островах, а также покупку баржи и катеров.