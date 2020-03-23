Экономика

Андрей Михеев: Мы не видим рисков невыполнения нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

Власти Псковской области не видят рисков невыполнения целевых показателей при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

В то же время он видит риски, связанные с реализацией нацпроекта по направлениям международной кооперации и экспорта. «Есть риски недостижения показателей по объему экспорта услуг с учетом ограничений, введенных РФ и зарубежными странами в условиях распространения коронавируса. Возможно, это коснется и экспорта продукции агропромышленного комплекса. Если будет необходимость мобилизации ресурсов на внутренний рынок, нарастить за короткое время мощности, чтобы обеспечивать и внешний, и внутренний рынок, предприятия вряд ли смогут», - пояснил Андрей Михеев.

Кроме того, по его словам, в этом году есть вопросы по реализации «мягких» проектов, в частности, по обучению и переобучению. «Большая часть этих мероприятий проводилась в очном формате, а с учетом ограничений будет переведена в заочный режим ВКС», - заметил председатель комитета.

Но в целом, по его мнению, о риске невыполнения показателей нацпроекта из-за ограничений, связанных с коронавирусом, говорить пока рано.