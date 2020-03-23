Экономика

До ослабления курса рубля и коронавирусных ограничений Псковская область демонстрировала умеренный рост экономических показателей

Основные экономические и социальные показатели в Псковской области до введения ограничительных мер в связи угрозой распространения коронавируса и до ослабления курса рубля по большей части демонстрировали умеренный рост. Такие выводы можно сделать на основе данных Псковстата за январь-февраль 2020 года, опубликованных на сайте ведомства.

Так, оборот организаций региона в действующих ценах за первые два месяца текущего года составил 70 463,8 млн рублей, показав рост по сравнению с отчетным периодом прошлого года на 2,3 п.п. Однако в 2019 году рост в начале года был более значительным - плюс 12,5 п.п.

Индекс промышленного производства по сравнению с январем-февралем прошлого году прибавил 8,3 п.п. Особенно заметен отрыв по показателям, если сравнивать только третий месяц зимы 2019 и 2020 годов - 15,8 п.п.

Оборот розничной торговли в январе-феврале превысил 18 млрд рублей, это на 3,8 п.п. результатов первых двух месяцев прошлого года.

Рост в 1,6 п.п. показал и сегмент платных услуг населению.

Очень хороший рост в оборотах показали такие сегменты, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий (177,1% к январю-февралю прошлого года), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (165,2%), производство прочих транспортных средств и оборудования (более чем в два раза), производство мебели (140,4%), производство прочих готовых изделий (141,6%), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (136,6%), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (128,8 %).

Заметное снижение по сравнению с прошлым годом наблюдается по объему строительных работ - 51,9% от прошлогодних показателей за отчетный период и по производству готовых металлических изделий – 86,5%.