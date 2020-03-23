Экономика

Дополнительные средства рассчитывает привлечь Псковская область на микрофинансовую деятельность предприятий

Дополнительные средства рассчитывает привлечь из федерального бюджета Псковская область на микрофинансовую деятельность. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, рассказывая о реализации в регионе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Прошлый год, по его словам, был удачным в части поддержки микрофинансовой деятельности псковских предприятий малого и среднего бизнеса. «В прошлом году мы получили неплохую сумму на реализацию этого направления нацпроекта - около 100 млн рублей, - напомнил гость студии. - Эта мера поддержки была воспринята предпринимателями на «ура». Мы часто говорили на уровне профильного министерства о проблеме с доступностью финансовых ресурсов, причем, относительно недорогих. И все-таки этот альтернативный банковскому финансированию инструмент востребован. Он не сможет полностью заменить банковское финансирование, но для микробизнеса, индивидуальных предпринимателей это хорошая мера поддержки».

В этом году на микрофинансовую деятельность предприятий Псковской области в рамках нацпроекта, по словам Андрея Михеева, предусмотрено существенно меньше средств. «Но в рамках федерального плана министерство экономического развития просило регионы обозначить дополнительные потребности, в том числе для возможности оказания мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Надеюсь, таким образом мы компенсируем недостаток финансирования», - заключил Андрей Михеев.