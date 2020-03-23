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Экономика

Эквайринговый оборот в псковском регионе увеличился на 34%

24.03.2020 22:38|ПсковКомментариев: 0

В 2019 году в Северо-Западном банке Сбербанка на 29% увеличился оборот по торговому эквайрингу и достиг 1,57 трлн рублей, из которых на Псковскую область приходится 45,8 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Сбербанка.

По сравнению с прошлым годом число торгово-сервисных точек по торговому эквайрингу в СЗФО выросло на 15% и достигло 139 тысяч единиц, из которых свыше 7 тысяч находятся в Псковской области.

«Мы сделали большой шаг в направлении развития безналичных платежей в общественном транспорте. Нашим партнером является крупнейшее транспортное предприятие Псковской области ГППО Псковпассажиравтотранс», - отметила управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Оплатить проезд стало возможно любой бесконтактной картой: МИР, Visa или Mastercard, а также при помощи смартфонов с технологией NFC. Бесконтактная технология оплаты проезда отвечает современным цифровым трендам и обладает рядом преимуществ для пассажиров, при этом, она ничем не отличается от оплаты банковской картой в магазинах. День ото дня количество пассажиров, использующих эту возможность, увеличивается. операций по картам в проекте превысило 2,3 млн, а объем эквайринга на бортах составил более 57,5 млн рублей.

Теги: #Сбербанк #общественный транспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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