Экономика

Андрей Михеев: Необходимо наладить работу рынков при безусловном соблюдении всех санитарных правил

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев заявил о необходимости наладить работу продовольственных рынков в Псковской области в соответствии с санитарными нормами, которые установлены на территории региона в связи с распространением COVID-19. Об этом стало известно во время рабочего заседания по вопросу функционирования рынков областной столицы, которое состоялось 24 марта с участием представителей органов исполнительной власти, надзорных органов и руководителей торговых точек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Во время заседания первый заместитель председателя областного комитета по сельскому хозяйству и государственному технадзору Татьяна Бабичева подчеркнула, что на федеральном и региональном уровнях в настоящее время отсутствуют указания о закрытии постоянно действующих рынков и ярмарок. «Накануне нам пришел указ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, который регламентирует продолжение работы торговых точек, в том числе рынков и ярмарок, а также предписывает наладить бесперебойную поставку продуктов питания», - заметила она.

В рамках обсуждения вопроса об организации работы рынков Андрей Михеев акцентировал внимание на строгом соблюдении масочного режима со стороны продавцов, а также обязательном использовании перчаток, периодической дезинфекции контактных поверхностей и рабочего места. Для реализации профилактических мер представители органов исполнительной власти рекомендовали директорам рынков устанавливать прилавки с расстоянием от 1,5 до 2 метров друг от друга. «Минимизация рисков угрозы здоровью граждан для нас превыше всего», - подчеркнул он.

В завершение встречи председатель комитета отметил, что необходимо наладить полное информирование фермеров, участвующих в работе рынков и ярмарок, о необходимости соблюдения санитарных норм как со стороны органов исполнительной власти региона, муниципалитетов, так и со стороны контролирующих органов и руководства региональных рынков.