Экономика

Торговые центры предупредили о возможном дефолте по долгам

Российский совет торговых центров (РСТЦ) просит у правительства налоговых льгот и помощи с реструктуризацией кредитов, предупреждает о реальной угрозе дефолта ТЦ перед банками, сообщает «Интерфакс».

Соответствующее письмо совет направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Из-за распространения коронавируса наблюдается снижение трафика посетителей, падение выручки у компаний-арендаторов, которые занимают до 80% площадей торгового центра, отмечается в письме.

«Учитывая, что в большинстве случаев арендная плата рассчитывается в виде процента от оборота размещаемых на территории ТЦ предприятий, мы с уверенностью прогнозируем, что в ближайшее время платежеспособность торговых центров резко снизится», - говорится в документе.

«Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 трлн рублей и ставятся под угрозу не менее 1 млн рабочих мест в торговых центрах страны», - утверждают авторы обращения (его подписали президент РСТЦ Булат Шакиров и управляющий директор Олег Войцеховский).

Они просят дополнить меры господдержки (план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением COVID-19) и помочь индустрии торговой недвижимости.

В частности, РСТЦ предлагает государству субсидировать процентные ставки по действующим кредитам в размере не менее 4%, поддержать реструктуризацию кредитов госгарантиями, отсрочить уплату НДС и налога на прибыль на три месяца с возможностью продления отсрочки до 31 января 2021 года.

Кроме того, РСТЦ просит временно отменить остальные налоговые платежи (земельный налог, налог на имущество) и временно отменить арендные платежи за земельные участки под торговыми центрами, если эти участки находятся в государственной собственности.