Экономика

Минэкономразвития готовит меры для поддержки гостиниц и ресторанов

Минэкономразвития готовит комплекс мер для поддержки наиболее пострадавших от нового коронавируса отраслей - общепита и гостиниц. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на три источника в министерстве.

Во второй список мер поддержки войдут предложения ведомства по отсрочке по «телу» кредитов для отелей, возможность устанавливать штраф ниже минимального за административные правонарушения, а также разрешение работать без лицензии тем, у кого истек ее срок.

Эксперты считают, что все меры оправданны и актуальны, но пока чиновники только декларируют изменения и не воплощают их в жизнь.

Отмечается, что кабинет министров получит новые полномочия в части контроля и надзора за бизнесом. Также планируется усилить роль правительства в аккредитации и лицензировании.

Обсуждается, что кабмин будет регламентировать особенности ведения такой деятельности, чтобы должностные лица как можно меньше контактировали с хозяйствующими субъектами.