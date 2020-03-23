Экономика

Николай Рассадин о выживании псковского бизнеса в эпоху коронавируса и ажиотажном спросе на продукты

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 24 марта. Гостем студии стал активный участник общественно-политической жизни региона, «поэт и правдоруб», директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. Ведущий эфира Константин Калиниченко обсудил с гостем вопрос о том, как выживает псковский бизнес в эпоху коронавируса, какие трудности приходится преодолевать уже сегодня, а также что ждет бизнес в обозримом будущем.

Константин Калиниченко: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах «Эхо Москвы» в Пскове программа «Гайд-парк» - территория, где мы открыто говорим на самые разные темы. В студии ведущий Константин Калиниченко. Сегодня у нас в гостях активный участник общественно-политической жизни региона, «поэт и правдоруб», директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. Здравствуйте.

Николай Рассадин: Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

Константин Калиниченко: Разговор у нас пойдет о том, как выживает псковской бизнес в эпоху коронавируса, какие трудности приходится преодолевать уже сегодня, а также поговорим о том, что ждет бизнес в обозримом будущем. Достаточна ли сегодня поддержка, оказываемая со стороны государства бизнесу, и какие меры на самом деле помогут ему удержаться на плаву в это тяжелое время? А может быть мы придем к выводу, что все равно мы все умрем, и можно спокойно начинать «сушить весла», и нет выхода? Надеюсь, что это не так. Николай Юрьевич, в мире пандемия коронавируса, упала цена на нефть, логично следом упал рубль, есть ощущения, что в правительстве люди в некоторой растерянности, не вполне понимают, что с этим делать, как выходить из создавшегося положения. У вас лично нет ощущения грядущего апокалипсиса?

Николай Рассадин: У меня лично нет ощущения грядущего апокалипсиса. Как я неоднократно заявлял в своих передачах - мир живет в условиях экономического кризиса, и уже давно. У меня складывается впечатление, что вместо того, чтобы каким-то загадочным образом из него выходить, руководство страны сделало все для того, чтобы еще глубже бросить экономику вниз.

На фоне свирепствующего коронавируса мы сделали шаг, который усугубил ситуацию в стране, - Россия вышла из договора ОПЕК+.

Я не знаю, чем руководствовался глава государства, делая этот шаг, но факт остается фактом - действия российской делегации, которая отказалась сотрудничать с ОПЕК, привели к тому, что цены на нефть упали, соответственно курс рубля обвалился, и усугубилось экономическое положение в стране.

Константин Калиниченко: В тот момент, когда нужно было занять временную, в свете коронавируса, диалектическую позицию, решили начать войну, и оказались к ней совсем не подготовлены.

Николай Рассадин: Я думаю, что переоценили свои силы. Та цель, которую озвучивали руководители топливной отрасли, - опустить производителей сланцевой нефти и выдавить их с мирового рынка, не дать им занять большую нишу, это долгосрочная перспектива, ее разменяли на то, что усугубили ситуацию сегодня. Я не большой специалист в политике и отжимании нефтяных рынков, но мне кажется, что это был ошибочный шаг, мы пытались где-то в обозримом будущем занять большую долю нефтяного рынка, а сегодня мы оказались глубоко внизу. Сегодня прошло сообщение, что Россия пошла на уступки руководству Республики Беларусь, глава нашего государства согласился на те условия, которые господин Лукашенко предлагал нам три-четыре месяца назад.

Константин Калиниченко: Насколько я понимаю, эти условия даже немного хуже для нас. Если бы согласились на первоначальные условия Лукашенко, это было бы выгоднее, чем то, на что в итоге пришлось согласиться.

Николай Рассадин: Этот шаг показал серьезные проблемы в оценке ситуации, прогнозировании действий со стороны руководства страны.

Константин Калиниченко: Отморозили бабушке назло уши, теперь нужно понять, что с этим делать. Возвращаемся от нефти к коронавирусу. На ваш взгляд, это реальная угроза, в том числе цивилизации, псковичам, или же тут больше паники, нагнетания, истерии, или все не так страшно, как иногда кажется?

Николай Рассадин: Я не медик, я не специалист в вирусах. Я не могу давать оценку опасности коронавируса. Читать можно все, что угодно, есть противоположные точки зрения. Некоторые говорят, что это ужас-ужас, есть точка зрения, что это не хуже любого вируса, который приводит к воспалению легких. Мне сложно судить об этом, но то, что он стал катализатором для еще большего углубления экономических проблем, это, действительно, так.

Константин Калиниченко: Угроза бизнесу сегодня, в частности псковскому, - реальна? Наш бизнес, в основном, малый и средний, в более стабильные времена не особо крепко он стоял на ногах, он только-только начинает вставать на ноги, ему родное государство чаще всего по этим ногам и било - то налогами, то проверками. Каковы настроения в псковском бизнесе, не настанет ли ему конец в условиях карантинов, изоляций и прочих ограничительных мер.

Николай Рассадин: Все возможно. В Псковской области основной бизнес - туристический.

Константин Калиниченко: Сфера обслуживания.

Николай Рассадин: В связи с тем, что закрыта граница, псковичам рекомендовано меньше перемещаться, причем не только в пределах страны, но и региона, в первую очередь пострадают предприниматели, которые занимаются туристическим бизнесом, бизнесом в сфере услуг, общественного питания. Они уже страдают, а правительство лихорадочно ищет пути, которые помогли бы предпринимателям удержаться на плаву.

Я думаю, что всех все равно не спасешь, на всех спасательных кругов не хватит. Я думаю, что малому и среднему бизнесу в этих сферах придется очень тяжело.

Константин Калиниченко: Сейчас правительство обсуждает такие вопросы, как налоговые каникулы. Налоговые каникулы - это что? Реструктуризация кредита, на какой-то момент тебе дается передышка, но платить все равно придется, раньше или позже, но придется. Сегодня в ситуации, когда совершенно непонятно, как долго это все продлится, это такие меры сродни лечению в начале 20 века морфием. Вроде бы, тебе становится лучше на короткий промежуток времени, но это обманчивое ощущение.

Николай Рассадин: На самом деле эти предложения ввести налоговые каникулы, отсрочить, рассрочить налоговые или арендные платежи говорят о том, что у руководства страны нет понимания, как долго продлится ситуация с распространением коронавируса, и какой выход из нее. Поэтому взяли небольшую паузу. Вроде как и сказали предпринимателям - да, постараемся вас поддержать, но конкретно ничего не говорят. Поддерживать будут малый и средний бизнес. А крупный бизнес? Что им делать? Так же продолжать платить налоги? Есть крупные предприятия в сфере обслуживания, они не попадают под малый и средний бизнес, у них же то же самое происходит, что и в малом бизнесе.

Константин Калиниченко: Тем более, что все завязаны в цепочке.

Николай Рассадин: Меры, которые предлагает наше руководство, они половинчатые. Здесь нужно смотреть правде в глаза. Представитель Торгово-промышленной палаты сказала, что, по их прогнозам, закроется порядка 3 млн малых и средних предприятий. Это порядка 8 млн человек останутся без работы.

Константин Калиниченко: Гигантская цифра, тем более, что это как раз экономически активное население, налогоплательщики, тут одно цепляет другое, мало того, что они становятся безработными, государство недополучает налогов. Апокалиптично все звучит. Николай Юрьевич, я так понимаю, что у вас арендаторов и субарендаторов предостаточно, которые к вам тоже обращаются с вопросом о предоставлении налоговых льгот, каникул, отсрочек. Как у вас дела обстоят?

Николай Рассадин: Да, практически каждый арендатор обратился с просьбой снизить арендную плату на какое-то определенное время, пойти на уступки. Да и мы в такой же ситуации.

Константин Калиниченко: А вам энергетики, поставщики ресурсов, вам кто-то снизит цены, отсрочки предоставит?

Николай Рассадин: Мы можем обратиться с просьбой отсрочек по платежам, я не знаю, как они отреагируют на это, но с ними, как правило, вести переговоры сложно. Это не первая тяжелая ситуация, которая возникает, и реально никто не идет на какие-то послабления. Скорее всего, будем обращаться и к энергетикам, и к поставщикам газа, тепла, воды. Не знаю, какая реакция будет, у нас пока сверху не дадут команду, никто ничего не может. Вертикаль власти. Пока не будет принято решение на федеральном уровне, никто ничего не будет предоставлять, как мне кажется.

Константин Калиниченко: А со своими арендаторами готовы идти на переговоры, уступки, поблажки, схемы?

Николай Рассадин: В этом плане мы-то гибче, чем государство. Конечно, будем вникать в ситуацию каждого арендатора, будем вести переговоры, будем что-то делать, потому что мы тоже заинтересованы в том, чтобы наши арендаторы у нас сохранились, а не как в Испании - из торговых комплексов делать филиалы моргов.

Константин Калиниченко: Не хотелось бы. В любом случае весь бизнес зациклен и взаимосвязан с другими отраслями, уход одного участника цепочки влечет проблемы для всей цепи. Николай Юрьевич, если говорить о государственных мерах, об ограничительных прежде всего, по противодействию коронавирусу, на ваш взгляд, эти меры достаточны или может быть избыточны?

Николай Рассадин: У меня был когнитивный диссонанс, когда я прочитал, что один из депутатов Госдумы написал письмо Мишустину с просьбой закрыть кальянные.

Константин Калиниченко: Было такое.

Николай Рассадин: Но в то же время никто на законодательном уровне не запрещает посещать кинотеатры, хотя кинотеатры одновременно вмещают в себя большее количество людей, чем кальянные. Когда читаешь такие сообщения, то четко понимаешь, что наверху не ведают, что творят. У них нет конкретного плана борьбы с коронавирусом. Вообще мне кажется, что эти сезонные всплески заболеваний, простудных, вирусных, должны были давно приучить людей к тому, что, когда ты чувствуешь, что болен, не выходи из дома, возьми больничный, надень маску, мой чаще руки.

Константин Калиниченко: Стандартный набор процедур.

Николай Рассадин: Стандартный набор процедур, который происходит при любой вспышке вирусного заболевания.

Константин Калиниченко: Сезонный грипп - классический пример.

Николай Рассадин: От которого, как пишут некоторые СМИ, умирает больше людей, чем от коронавируса.

Константин Калиниченко: На самом деле так, есть исследования по всему миру, действительно, от сезонного гриппа ежегодно умирает достаточно много людей.

Николай Рассадин: Люди должны сами понимать, что делать в данной ситуации. То, что нужно создавать медучреждения, которые конкретно занимались бы коронавирусом, - да. В данном случае нужно бросить все силы на то, чтобы как можно скорее найти противоядие от коронавируса. То есть нужно подключать вирусологов, давать им задания, нужно их стимулировать, чтобы они искали лекарство от этого вида вируса.

Константин Калиниченко: В конце прошлой недели самый известный блогер-оппозиционер нашей страны, имя которого даже президент не называет...

Николай Рассадин: Навальный что ли?

Константин Калиниченко: Конечно же, да. Был проведен мониторинг, он озвучил его результаты. Есть вакансии вирусологов - зарплата 15 тыс рублей, 18 тыс рублей грязными, до выплаты налогов. Ты хочешь быть изобретателем вакцины от коронавируса - вот тебе в государственной структуре готовы платить 15 тыс рублей ежемесячно, ни в чем себе не отказывай.

Николай Рассадин: Это общее состояние нашей медицины, мы к этому должны привыкнуть. Я уверен, что будут внесены поправки в Конституцию, что там должны прописать по поводу здравоохранения?

Константин Калиниченко: Я думаю, что там пропишут, что каждый должен быть здоров.

Николай Рассадин: И тогда мы все будем здоровы. Раз в Конституции это пропишут, значит будем все здоровы.

Константин Калиниченко: Мне это всегда напоминает известный указ или постановление бывшего главы Венесуэлы Уго Чавеса, который в острый момент кризиса издал распоряжение о том, чтобы в трехдневный срок все больные выздоровели.

Николай Рассадин: Похоже на правду.

Константин Калиниченко: Я думаю, что со временем мы к этому придем. Николай Юрьевич, давайте к вашей сфере деятельности перейдем. Как обстоят дела в сфере ритейла, коронавирус что-то изменил в работе сетевых магазинов?

Николай Рассадин: Ажиотаж вокруг коронавируса привел к тому, что начали расти выручки.

Константин Калиниченко: Наверное, продали то, что не продавалось..

Николай Рассадин: Все, что продавалось, начало продаваться в больших объемах. Если раньше человек покупал килограмм гречки на неделю, то сегодня он закупает 8 килограмм на неделю. Зачем это нужно? Я не знаю. На самом деле такой всплеск мы наблюдали - рост выручек за счет товаров первого спроса и долгого хранения.

Константин Калиниченко: А этот всплеск, он уже прошел или продолжается?

Николай Рассадин: Ажиотажный спрос, маниакальная скупка гречки продолжается.

Константин Калиниченко: Наших людей не победить. Опять же вспоминается шутка анекдотическая - первая смерть от коронавируса, когда на мужика опрокинулась полка с гречкой в гараже, и его придавило.

Николай Рассадин: Во всем остальном мы не видим кардинальных изменений. Люди приходят в магазин, делают покупки. Немного у нас просел фудкорт. Люди перестали кушать на фудкорте.

Константин Калиниченко: Я у вас периодически готовую гречку покупал.

Николай Рассадин: Мы сейчас оказываем такую услугу для людей - вы приходите, вам не нужно садиться за столик кушать, вы берете готовый продукт в ланчбоксах и идете домой, спокойно разогреваете и кушаете. Это для тех, кто не хочет находиться в помещениях с большим скоплением людей, а хочет поесть привычную пищу дома.

Константин Калиниченко: Нет ли опасения, что мы столкнемся с дефицитом каких-либо товаров в связи с ситуацией ажиотажного спроса? К примеру, с дефицитом товаров первой необходимости? Нет ли опасения, что в связи с другими трудностями в экономике, мы можем столкнуться с дефицитом товаров первой необходимости?

Николай Рассадин: Я не думаю, что псковичи столкнутся с дефицитом товаров первой необходимости. Но мы можем столкнуться с ростом цен на товары заграничного происхождения, за которые приходится расплачиваться валютой, это связано с курсом рубля.

Константин Калиниченко: Это неизбежно и лишь вопрос времени.

Николай Рассадин: Насколько мне известно, сейчас увеличили объемы производства антисептиков, туалетной бумаги. Поэтому я думаю, что с товарами первой необходимости все будет нормально, производители включат дополнительные мощности и перейдут на трехсменный график работы, таким образом потребность будет удовлетворена. А вот с ростом цен в связи с валютными перепадами мы можем столкнуться ближе к лету, осени.

Константин Калиниченко: Какова будет логика развития сюжета - какие-то виды товаров вообще будут исчезать, может быть исчезнут товары верхнего ценового сегмента. Какова логика развития событий?

Николай Рассадин: Высший сегмент будет потихоньку уходить с полок. Люди плавно будут переходить на продукцию низшего и среднего сегмента, в зависимости от благосостояния домохозяйства. Те, кто покупал продукты среднего сегмента, будут покупать продукты низшего сегмента, те, кто покупал продукты высшего сегмента, будут покупать продукты среднего сегмента, и только люди, независимые от перепадов экономики, будут продолжать потреблять то, что потребляли. Их мало интересует, как попадает продукт в магазин.

Константин Калиниченко: Обходя санкционные ограничения. Посмотрим, не в первый раз мы с этим сталкиваемся.

Николай Рассадин: Мы это регулярно переживаем - черные понедельники, вторники, пятницы. Мы структурно к этому готовы, нас к этому приучили.

Константин Калиниченко: Переживем и это, как говорится.

Николай Рассадин: Думаю, что переживем.

Константин Калиниченко: Вы начали говорить, что производители увеличат производство санитайзеров. Эти бутылочки дезинфицирующего геля для рук стояли раньше, и у вас в том числе в «Империале», на кассе, где жвачка и другая мелочевка, никому были не нужны, а сейчас этого раздобыть практически невозможно. Как только они появляются в какой-нибудь розничной продаже, это все быстро раскупается. Один из главных вопросов, которые я встречаю в соцсетях, - когда в свободной розничной продаже опять можно будет найти гели для рук?

Николай Рассадин: У нас они есть в продаже.

Константин Калиниченко: В свободной продаже?

Николай Рассадин: Да. Могу посоветовать вам купить самую дешевую водку и протирать руки ей.

Константин Калиниченко: Хотелось бы, чтобы дезинфицирующие средства для рук были в свободной продаже даже для психологического успокоения наших широких народных масс.

Николай Рассадин: Есть, закуплены, объемы закупа увеличены. Сейчас, как мне сказали сегодня, многие производители алкогольной продукции дополнительно занимаются производством антисептических препаратов.

Константин Калиниченко: Диверсифицировались так сказать.

Николай Рассадин: Это небольшая проблема на самом деле, произвести что-то из того, чего у нас много.

Константин Калиниченко: Тем более, что там в основном спирт технический.

Николай Рассадин: Конечно.

Константин Калиниченко: Николай Юрьевич, сейчас мы говорим о том, что у нас есть карантинные меры - серьезные, жесткие, где-то до середины апреля, какие-то продлятся месяцы - два-три. На ваш взгляд, сколько это может продолжаться, сколько наш бизнес протянет в таком карантинно-самоизолированном состоянии? Сколько у него жирка накоплено терпеть?

Николай Рассадин: Бизнесу придется очень сложно. Для бизнеса даже двух- или трехнедельная потеря того объема продаж, который имели раньше, приводит к тому, что бизнес начинает умирать. Ведь объем падает, а налоги ты должен платить те же, зарплаты ты должен платить, исходя из МРОТа. Затраты ты несешь те же самые. Бизнесу придется очень тяжело. Особенно в сфере обслуживания. Как долго эта ситуация продлится? На моей памяти такой пандемии не было.

Константин Калиниченко: Говорят, в начале 70-х годов на юге России - Одесская, Астраханская области, была холера, эпидемия, закрывали все, карантины.

Николай Рассадин: Не помню этого. Все будет зависеть от того, как быстро медики справятся с этой ситуацией. У меня складывается некое впечатление неясности. Вот, например, шведы в своем государстве ничего не вводили. Что со Швецией не так? Если мне кто-то объяснит, почему в Эстонии все закрыто, ничего нельзя, нужно сидеть по домам, а в Швеции люди живут той же жизнью, что и жили. Может у них есть тайная шведская таблетка?

Константин Калиниченко: Это вопрос. Многие страны по-разному реагируют, в разное время начали закрываться, кто-то не начал вообще закрываться, продолжают летать самолеты некоторых авиакомпаний. Мы же до сих пор предполагаем, почему в Италии, в Испании вспышка?

Николай Рассадин: Почему не в Греции, не в Болгарии?

Константин Калиниченко: Я сегодня с утра посмотрел жесткое заявление президента Сербии по поводу того, что им никто не помогает с эпидемией коронавируса. Там менее 300 заболевших, то есть это страна, которая близко от Италии, не настолько она меньше Италии, чтобы разница была в несколько тысяч по количеству заболевших. Много тут вопросов.

Николай Рассадин: Что будет с этим вирусом? Будет ли он дальше развиваться повально? Тогда бизнес умрет. Я надеюсь, что и границы откроются, потому что наступает летний сезон, та же Турция, тот же Тунис, та же Греция, Болгария.

Константин Калиниченко: Которые живут только за счет туризма. Ну не только, конечно, а процентов на 30-40.

Николай Рассадин: Нельзя сказать, что, к примеру, Турция живет только за счет туризма. Они все сейчас будут вынуждены делать что-то, чтобы к началу сезона туристического открыть страну.

Константин Калиниченко: Мне кажется, что должно быть понимание, что не исчезнет коронавирус завтра или через месяц, нам придется научиться жить в его условиях.

Николай Рассадин: Есть мнение, что он останется с нами, но люди к нему приспособятся. Как к любому другому вирусу.

Константин Калиниченко: Тем более, сегодня Роспотребнадзор с утра сообщил обнадеживающую информацию, что иммунитет вырабатывается у тех, кто переболел.

Николай Рассадин: Может быть нужно прививаться, как раньше прививали от оспы, например.

Константин Калиниченко: Со временем так и будет. А пока нам придется к этому как-то приспособиться. Это был «Гайд-парк» на «Эхо Москвы» в Пскове. В гостях у нас был поэт и правдоруб, активный участник общественно-политической жизни Пскова, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. Спасибо, что пришли. До свидания.

Николай Рассадин: Спасибо, что пригласили. До свидания.