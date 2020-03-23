Экономика

Псковские депутаты будут рассматривать доклад губернатора по реализации госпрограмм вместе с бюджетным отчетом за год

Изменения в статью 17.1 закона «О бюджетном процессе в Псковской области» утвердил комитет по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента на заседании 25 марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, инициативу о внесении изменений озвучил председатель комитета Борис Полозов.

Он напомнил, что губернатор Псковской области ежегодно выступает с докладом об эффективности реализации госпрограмм. «Учитывая, что региональный бюджет формируется по программному принципу, считаю целесообразным рассматривать сложный доклад об эффективности реализации госпрограмм вместе с годовым отчетом об исполнении бюджета», - отметил Борис Полозов и предложил от лица бюджетного комитета внести соответствующие изменения в закон о бюджетном процессе Псковской области.

В статье 1 будет прописано, что в первом полугодии года, следующего за отчетным, глава региона предоставляет в Псковское областное Собрание сводный доклад за год о ходе реализации и эффективности госпрограмм, и этот доклад будет рассматриваться одновременно с отчетом об исполнении регионального бюджета за год.

Бюджетный комитет областного Собрания поддержал данную инициативу. Окончательное решение будет принято на сессии регионального парламента 26 марта.