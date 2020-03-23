Экономика

Рабочая группа будет создана в Псковской области для проработки вопроса о снижении налоговой нагрузки по патентной системе налогообложения

Рабочая группа будет создана в Псковской области для проработки вопроса о снижении налоговой нагрузки по упрощенной и патентной системе налогообложения, в том числе при переходе с системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания.

Как напомнил председатель комитета Борис Полозов, необходимость введения мер поддержки для предпринимателей в связи с грядущими изменениям патентной системы налогообложения обсуждалась в региональном парламенте в ноябре прошлого года.

«Начиная с апреля, мы должны приступить к этой работе, учитывая кризисные явления, происходящие в экономике из-за коронавируса, это сейчас особенно актуально. Возможно, наши первоначальные подходы надо пересматривать и вводить более действенные меры поддержки бизнеса», - сказал Борис Полозов и выразил готовность войти в состав рабочей группы. Также в нее предложено включить депутата Сергея Быкова.

Своего представителя в рабочую группу направит и экономический комитет регионального парламента, администрация области и Счетная палата. К работе подключится и региональный бизнес-омбудсмен.