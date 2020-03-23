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Экономика

Псковские депутаты поддержали обращение коллег в правительство о необходимости снижения стоимости электроэнергии для сельхозпроизводителей

25.03.2020 16:55|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали коллег-парламентариев из Орловской области, которые намерены обратиться в правительство Российской Федерации по вопросу определения механизмов снижения (компенсации) стоимости электроэнергии для сельскохозяйственных производителей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот вопрос рассматривался сегодня, 25 марта, на заседании парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Обращение было инициировано фракцией «Единая Россия» в Орловском областном Совете. Инициаторы обращения отмечают, что сельскохозяйственные организации в силу специфики своего производства осуществляют деятельность, используя объекты электросетевого хозяйства, функционирующие на низком, либо среднем уровнях напряжения сетей, в связи с чем приобретают электроэнергию по максимально высокой цене.

Депутаты просят правительство рассмотреть вопрос об определении механизмов снижения (компенсации) стоимости электроэнергии для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В пояснительной записке к проекту обращения отмечено, что одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, определенных указом президента Владимиром Путиным от 7 мая 2018 года, является создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

«Задачей данного сектора является производство конкурентоспособной отечественной экспортной продукции, отвечающей требованиям мирового рынка, как по стоимостным, так и по качественным параметрам. В этих условиях важным является вопрос принятия всех необходимых мер со стороны государства, хозяйствующих субъектов, направленных на снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции», - говорится в документе.

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов также подчеркнул, что проблема значительных затрат на электроэнергию для сельскохозяйственных товаропроизводителей все еще остается актуальной.

В рамках заседания комитета депутаты единогласно поддержали инициативу орловских коллег.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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