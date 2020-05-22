Экономика

Кредитные каникулы в условиях короновируса: как воспользоваться

В банках расчет число обратившихся россиян за кредитными каникулами. Эксперты «Промсвязьбанка» объяснили, кому сегодня доступна эта услуга, какие документы для этого необходимы и какие меры принимаются для поддержки населения в условиях пандемии.

Кто может получить кредитные каникулы?

В первую очередь, на реструктуризацию кредита могут рассчитывать заболевшие коронавирусом и находящиеся на карантине, те, чей доход упал на 30% и более, клиенты, которые испытывают временные трудности с погашением платежей по кредитам из-за ситуации, вызванной пандемией, а также потерявшие работу.

«В сегодняшней ситуации мы предоставляем каникулы по потребительским и ипотечным кредитам как на общих условиях, так и по специальной программе, действующей для лиц, пострадавших от короновируса. В зависимости от причины отсрочка по кредиту может быть предоставлена на срок от одного месяца до полугода – тем, кто заболел или находится на карантине, а также тем, у кого снизился или утерян доход в связи с введением ограничительных мер. Для всех пострадавших от пандемии будет действовать вариант реструктуризации долга с полной отсрочкой платежей», – отметила заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Псковской области Елена Ледок.

Как подать заявление?

Заявление на кредитные каникулы в ПСБ можно подать дистанционно, не нарушая режим самоизоляции. В качестве подтверждающих документов клиенты могут предоставить справки и больничные листы с указанием заболевания «COVID-19» от медицинского учреждения, приказы и справки от работодателя (о сокращении заработной платы, выходе в неоплачиваемый отпуск, переходе на сдельную работу и т.п.).

«Скан-копии заявления и подтверждающих документов необходимо направить на адрес электронной почты банка. В течение пяти дней клиент получит обратную связь о принятом банком решении через смс-сообщение, на электронной адрес или в интернет-банке», - добавляет Елена Ледок.

Какие дополнительные меры доступны для ипотечных заемщиков?

Кроме кредитных каникул, для клиентов, у которых в период самоизоляции истекает действия договора страхования и срок предоставления документов о регистрации собственности, банк продлевает срок реализации этих действий до 1 июля без каких-либо комиссий, не увеличивая при этом процентную ставку по кредиту.

Эти меры будут актуальны тем клиентам банка, которые воспользовались программой рефинансирования гражданской ипотеки и должны предоставить в банк документы о регистрации обременения в пользу ПСБ.

Кроме того, этой возможностью смогут воспользоваться заемщики с кредитами на новостройку, у которых в кредитном договоре прописана необходимость зарегистрировать собственность и предоставить документы банку в течение 12 месяцев с даты ввода жилья в эксплуатацию; а также клиенты, которым необходимо пролонгировать договоры личного, имущественного и титульного страхования.

Можно ли уже воспользоваться госпрограммой по субсидированию ипотечной ставки 6,5%?

Да, с 20 апреля банк начал принимать заявки по программе льготной ипотеки. В дополнение к государственным субсидиям ПСБ снизил ставку по программе еще на полпроцента*. Работа в рамках госпрограммы идет при взаимодействии со всеми крупными застройщиками региона.

«Жилую недвижимость по ней можно купить в кредит в любом российском регионе без ограничений. Размер первоначального взноса по программе составляет от 20% до 80%, срок кредитования – от 3 до 20 лет. Максимальная сумма займа в Пскове и Псковской области не должна превышать 3 млн рублей, минимальная – 500 000 рублей. Оформить заявку на кредит можно до 1 ноября 2020 года. Уверены, что многие клиенты региона смогут улучшить свои жилищные условия в этом году», - прокомментировала Елена Ледок.

*Ставка 6,0% годовых в рублях по программе «Госпрограмма 2020» предоставляется при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. +1% — при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхование имущества в соответствии с требованиями Банка.

Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 8 млн рублей - для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 млн рублей - для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита: от 36 до 240 месяцев.

Требования к заемщику по ипотечной программе «Госпрограмма 2020»:

Гражданство Российской Федерации

Возраст от 21 года до 65 лет на дату возврата кредита

Фактический адрес проживания, или постоянная регистрация, или постоянное место работы в регионе расположения офиса банка

Два контактных телефона, один из которых – стационарный рабочий

Общий трудовой стаж — не менее 1 года, при этом на последнем месте работы — не менее 4 месяцев.

Трудовая деятельность по найму, а не в качестве индивидуального предпринимателя

Мужчина до 27 лет не должен подлежать призыву на военную службу.

При отсутствии подтверждающих это документов:

- доход такого заемщика не учитывается при расчете суммы кредита и

- необходимо наличие другого заемщика, соответствующего требованиям банка.

Заемщиками могут быть (максимальное количество – 4 человека):

- супруг(а) – в случае если Заемщик на дату подписания кредитного договора состоит в браке, то супруг(а) в обязательном порядке должен являться стороной по кредитному договору;

- гражданский супруг(а) заемщика;

- родители заемщика;

- совершеннолетние дети заемщика;

- полнородные и неполнородные братья и сестры заемщика;

- тети, дяди, двоюродные и троюродные братья и сестры заемщика;

- бабушки и дедушки со стороны отца и матери заемщика.

Дополнительные требования к заемщику(ам):

- после регистрации права собственности на приобретенный объект необходимо зарегистрироваться по адресу объекта в течение 270 дней с даты регистрации и быть зарегистрированным не менее пяти лет.

Требования по регистрации распространяются на заемщика или его/её супругу (супруга).

Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах ПАО «Промсвязьбанк», на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Информация актуальна на 20 мая 2020 года