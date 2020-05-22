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Экономика

Вирус перемен: псковский бизнес ищет пути выхода из кризиса

25.05.2020 15:05|ПсковКомментариев: 1

Отказываться от старого и привычного очень сложно - это вам любой психолог скажет. А бизнесмен обязательно добавит: да, сложно, но можно и нужно. Иначе - неприбыльно, а значит, неинтересно. Все зависит от отношения к происходящему: кто-то падает духом и считает убытки, а кто-то - называет кризис «распродажей» и воспринимает это время как отличную возможность заработать.

Псковские предприниматели в сложных экономических условиях пробуют самые разные стратегии. Кто знает, может именно сейчас зарождаются будущие успешные проекты, которые со временем станут гордостью всего Северо-Западного региона?

Кто во что горазд

В числе наиболее пострадавших отраслей в Псковской области предсказуемо оказался туристский и гостинично-ресторанный бизнес. Опустевшие отели и кафе, тихие базы отдыха и кофейни - картина, совершенно непривычная для региона, долгие годы делавшего ставку в экономике именно на этот сегмент предпринимательства.

Однако псковичи не были бы псковичами, если бы просто сидели, сложа руки: вся история нашего края подтверждает боевой характер местных жителей, не привыкших пасовать перед трудностями. Вот и владельцы гостиниц начали искать возможности хотя бы частичного сохранения бизнеса. «Очень надеюсь, что в июне нас откроют. Все понимают, что сразу же будет наплыв желающих вырваться из города, но у нас есть плюс, мы в сельской местности, люди будут гулять на воздухе», – рассказала журналисту Псковской ленты Новостей Наталья Овчинникова, управляющий «Имением АлтунЪ». По ее словам, большинство гостей комплекса также согласились перенести бронирование на более поздний срок. Кроме того, за время ограничений гостиница приняла несколько командировочных. Ресторан после месяца простоя наладил доставку в Пушкинские Горы, при этом обновил ассортимент с учетом предпочтений жителей. «Крутят невиданные раньше в меню роллы, жарят драники, нанизывают нашампура шашлык», - признается Наталья.

Командировочных принимают и в других гостиницах региона. Это не панацея, но в сложившейся ситуации каждому гостю радуешься как родному человеку. В плюс сработало и разрешение губернатора области Михаила Ведерникова вернуться к работе парикмахерским и студиям маникюра и педикюра: многие из них работают при гостиницах.

Псковские рестораны и кафе тоже стараются выйти из кризиса с высоко поднятой головой. Во многих заведениях разнообразили возможности онлайн-заказа, ввели новые позиции в ассортимент и перечень услуг и организовали бесконтактную доставку. Например, в кафе «Компот» начали готовить пиццу и предлагать комбо-ужины по эконом-цене. В гостевом доме «У Покровки» появилось гриль-меню и новые скидки. Ресторан «Покровский» расширил ассортимент блюд, добавив десерты от «Сладкой Истории» и открыв целый раздел «BBQ» - самое время!

Креатив бьет ключом: многие организуют необычные интерактивы, конкурсы. Пекарня «Господин Осетин», например, даже аукционы организует - так продает вкусные домашние пироги. Разлетаются вмиг!

Псковские обучающие студии и сфера развлечения уверенно ушла в онлайн, организуя мастер-классы, творческие и образовательные марафоны. То же самое сделали фитнесы и йога-студии. А чтобы не скучно было, постоянно организуют конкурсы: пока все сидят в Интернете на самоизоляции, странно было бы не воспользоваться ситуацией и не начать привлекать новых подписчиков, а значит - потенциальных клиентов!

По-новому

Знаменитый бизнес-консультант Ицхак Адизес на одной из своих лекций, посвященных конкуренции, рассказывал такой анекдот:

«Идут два человека по пустыне и вдруг видят, что навстречу им бежит лев.

Один быстро скидывает ботинки, достает из рюкзака кроссовки и переобувается.

Второй ему говорит: «Ты что, действительно думаешь, что в кроссовках сможешь бежать быстрее льва?»

«А мне не надо бежать быстрее льва, — отвечает первый. — Мне надо бежать быстрее тебя».

На фоне нынешнего экономического кризиса в Пскове нашлись смельчаки, решившиеся переобуться (в хорошем смысле этого слова) чуть ли не на бегу.

Например, Павел Оберемко, владелец большой детской комнаты в гипермаркете «Империал», был вынужден свернуть свой бизнес. Но творческий огонь не дал предпринимательской инициативе потухнуть: пскович придумал онлайн-проект, ориентированный на детей. Идея витает в воздухе: подрастающее поколение сейчас спит и видит себя успешными видеоблогерами. А ведь им можно помочь! - решил Павел. Сказано - сделано: так зародился проект по настройке детских блогов.

Пскович Константин уже лет десять занимается шиномонтажом и кузовным ремонтом. Клиентов - много, на отсутствие работы никогда не жаловался. Коронавирус стал непредвиденным испытанием для небольшой автомастерской. Количество заказов резко сократилось, но не закрываться же!

Константин оценил потребности рынка, закупил несколько швейных машин, нанял швей - и приступил к изготовлению одноразовых масок и халатов. За первый же месяц окупились все затраты, и без прибыли не остались. Сейчас спрос на маски начал снижаться, зато разрешили беспрепятственно работать автосервисам, так что предприниматель планирует вернутся к любимому бизнесу - авторемонту.

А еще в топе у тех, кто продолжает сидеть на карантине и с нетерпением ждет 30 мая, - самообразование. Многие бизнес-платформы открыли обучающие площадки, на которых можно обогатить свои знания, расширить горизонты и приобрести новые навыки, которые пригодятся в дальнейшем.

Официально

Никто не поможет человеку лучше, чем он сам, но в условиях общемирового экономического кризиса, конечно же, не остается в стороне и государство.

Одной из заявленных правительством мер стала реструктуризация кредитов, полученных российскими предприятиями и организациями в банковских структурах. Как сообщила управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко, к настоящему моменту реструктуризация кредитов бизнесу уже проведена. «Кредитные каникулы предоставлены, поэтому основные вопросы от бизнеса в адрес банков в последнее время касаются кредитования на выплату заработной платы», - подчеркнула Анна Тарасенко.

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко

11 мая президентом РФ был озвучен новый пакет мер поддержки. В рамках этого пакета Сбербанк будет предоставлять новые целевые кредиты на зарплату компаниям всех сегментов из пострадавших отраслей. Кредиты будут предоставлены под 2% годовых. Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании.

По данному виду кредита предусмотрен механизм гашения основного долга и накопленных процентов за счёт государства при условии сохранения численности сотрудников. Максимальный срок кредита c учетом пролонгации — до марта 2021.

Первые пилотные сделки Сбербанк запланировал на ближайшие недели, массовый запуск состоится 1 июня.

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Кроме того, часть местных предпринимателей воспользовалась мерами региональной поддержки. «В некоторых районах начали понижать ставки по ЕНВД, где-то снижают аренду по муниципальной собственности. Есть предприниматели, которые для себя считают значительными меры региональной поддержки», - подчеркивает уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев.

Партнерская поддержка

Продуктивные удобные сервисы для бизнеса запускают сейчас многие официальные ведомства - Федеральная налоговая служба, Центр поддержки предпринимательства, МФЦ. К этому процессу  подключились и банки, разрабатывающие целый пакет бесплатных предложений, скидок и полезных сервисов для перехода на удаленный формат работы и диджитализацию бизнес-процессов.

Совместно со Сбербанком мы определили три самых востребованных сервиса для бизнеса:

1. Подключение эквайринга

Эквайринг - это возможность безналичной оплаты в торговой точке или Интернете. Подключить сервис можно ЗДЕСЬ.

2. Интернет-банк для бизнеса

Универсальный инструмент для ведения финансов компании и общения с банком - Сбербанк Бизнес Онлайн. В личном кабинете можно создавать шаблоны,  отслеживать все  операции, оформлять платёжные поручения, подавать заявки на участие в антикризисных программах и многое другое!

3. Электронный документооборот

В период действия карантинных мер решать типовые вопросы с госорганами и контрагентами можно через электронные сервисы. Чтобы подписывать и подгружать документы на сайты налоговой, Пенсионного фонда и других учреждений, можно получить усиленную квалифицированную электронную подпись и подключить электронный документооборот.

Как говорит самый эксцентричный миллиардер нашего века Ричард Брэнсон, бизнес – это, прежде всего, то, что вам небезразлично. Если вы – предприниматель, то ваш бизнес не ограничивается с 9 до 18, ваш бизнес – это вся ваша жизнь.

Сейчас в России сложились уникальные условия, когда будущая судьба бизнеса небезразлична не только предпринимателям. Дело в том, что сегодня как, наверное, никогда прежде, стало очевидно: бизнес - это больше, чем личная выгода. Это рабочие места, налоговые поступления, социальные выплаты и гарантии. Это то, что касается каждого. Это вся наша жизнь.

Елена Никитина

Теги: #бизнес #Сбербанк #предпринимательство
Источник: Псковская Лента Новостей
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