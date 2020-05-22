Экономика

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 миллиардов рублей на поддержку 56 регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления в связи с пандемией коронавируса на 1 мая оказались ниже поступлений за два предыдущих года, сообщила пресс-служба правительства.

Размер дотации для каждого региона будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.

Подчеркивается, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты регионов в условиях экономических ограничений из-за пандемии.