Экономика

Олег Брячак довел до Сергея Миронова проблемы с реализацией мер поддержки бизнеса в условиях ограничений по коронавирусу

Лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак довел до лидера партии Сергея Миронова существующие в Псковской области проблемы с реализацией мер поддержки бизнеса в условиях ограничений по коронавирусу. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове

«Откровенно говоря, действующих сегодня мер поддержки недостаточно. Говорю это, исходя из прямого общения с сотрудниками предприятий, на которые они направлены. Зачастую получается, что президент говорит-то правильно и указания дает правильные, а если б они еще и правильно выполнялись, было бы всем легче. Но пока это спускается сверху до нас, живущих на Земле, все немного искажается», - констатировал Олег Брячак и привел конкретный пример, о котором узнал из общения с руководителем одной из псковских гостиниц.

«В случае если предприниматель сохранил рабочие места, ему компенсируется МРОТ. Если гостиница, с руководителем которой я общался, платила «белую» зарплату - в среднем около 30 тыс рублей, у нее получилось около 1 млн рублей налогов, потому что в штате несколько десятков человек. Соответственно налогов у них намного больше, чем у тех, кто платит «серую» зарплату. Поэтому те, кто платит минималку, а остальное в конвертах, легко может обходить закон, а те, кто работает честно, эту поддержку не получает», - пояснил Олег Брячак.

По этому поводу он обратился к лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову, который уже на этой неделе пообщается с руководителем гостиницы. «Она лично расскажет ему, как все на самом деле выглядит, и, возможно, уже на федеральном уровне, благодаря вмешательству Сергея Михайловича, мы подкорректируем ситуацию. Очень важно не сидеть на месте, разводя руками и охая, что от меня ничего не зависит, а стараться делать. Надеюсь, мы сможем усилить воздействие мер поддержки предпринимателей», - резюмировал гость студии.