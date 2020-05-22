Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Василием Осиповым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

Ведущий программы Алексей Овчинников поговорит с ним о ходе реализация национальных проектов в сфере строительства и дорожного хозяйства, как идет работа на наиболее значимых для города и региона инфраструктурных объектах, как повлияла ситуация с коронавирусом и ограничительными мерами на их реализацию, как выстроена сегодня работа с подрядными организациями. Также в ходе эфира будут затронуты основные болевые точки строительной и дорожной отрасли региона.

Вопросы Василию Осипову можно задать по телефону 56-73-72.