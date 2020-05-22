Экономика

Василий Осипов: Федеральные ведомства начали «накладывать руку» на экономию в рамках нацпроектов

Федеральные ведомства начали «накладывать руку» на экономию, получаемую в рамках нацпроектов. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

«По нацпроектам, которые я курирую, - дороги, ЖКХ и строительство - никаких корректировок нет. Мы работаем в плановом режиме по цифрам и планам, которые были озвучены на начало года», - отметил гость студии. Однако он отметил, что есть предпосылки для последующих корректировок.

«Ситуация сейчас непростая, предпосылки к корректировкам есть, поскольку федеральные ведомства, прошу прощения за сленг, начали «накладывать руку» на экономию, которую мы получаем в рамках проведения конкурсных процедур по объектам, входящим в нацпроекты. Экономию федеральные ведомства просят вернуть в федеральный бюджет», - пояснил Василий Осипов.

В целом строительные работы в области не останавливаются, несмотря на коронавирус. В рамках нацпроекта «Жилье», в соответствии с соглашением с Минстроем, в Псковской области следует сдать 250 тыс. кв. м жилья, часть из них - многоквартирные дома, часть - индивидуальное жилищное строительство. Большинство многоквартирных домов достраиваются по старой схеме долевого строительства. Все 25 многоэтажек застройщики обещают сдать к концу года.

«В части индивидуального жилищного строительства сдача идет, планируем порядка 130 тыс. кв. м на конец года сдать. Здесь с мониторингом чуть хуже, нет такого влияния и четкого понимания, но пока мы целевой показатель 250 тыс. кв. м на конец года выдерживаем», - заключил Василий Осипов.