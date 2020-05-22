Экономика

Псковская область получила 250 млн рублей на докапитализацию фондов поддержки МСП

Псковская область получила 250 млн рублей на докапитализацию фондов поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом сегодня, 27 мая, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе оперштаба по сохранению устойчивого развития экономики региона.

«Сумма пришла выше запланированного, поэтому по 50 млн рублей будет направлено в Фонд развития предпринимательства и 50 млн рублей в Фонд развития промышленности. Раз есть такая возможность, нужно помочь и предприятиям, это позволит привлечь до 450 млн из федерального бюджета», - заявил Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что им уже было направлено в Минпромторг предложение о внесении легкой промышленности в список пострадавших отраслей. «Но, это, конечно, не компенсировало всех потерь. Мы уже обратились к министру экономического развития и поняли, что власть нас слышит и реагирует. Максим Решетников, в свою очередь, обратился в правительство, чтобы дать предпринимателям срок до 1 июля, чтобы привести документы в порядок», - отметил губернатор.