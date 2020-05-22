Экономика

Промышленную продукцию для сейсмостойких зданий будут производить в ОЭЗ «Моглино»

Очередное заседание Наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» прошло под председательством Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в среду, 27 мая. Участники рассмотрели инвестиционный проект компании «ВАСС», предполагающий строительство на территории ОЭЗ завода по производству и реализации промышленной продукции для сейсмостойких зданий и сооружений.

С деталями инвестиционного проекта членов совета познакомил вице-президент Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству Александр Бубис. Он рассказал, что в строительной отрасли технологии повышения устойчивости сооружений применяются уже более 15 лет. Однако все это время поставщиками изделий для реализации таких строительных задач являлись исключительно зарубежные производители. В настоящее время изготовление такой продукции на территории России не ведется, поэтому завод, который планируется возвести в «Моглино», инвестор назвал уникальным. Его продукция, в частности, резинометаллические опоры для зданий, сооружений, мостов, путепроводов и эстакад, будут пользоваться большим спросом у строительных организаций, проектных институтов России и ближнего зарубежья, заверил Александр Бубис.

Изделия компании, подчеркнул докладчик, будут способствовать снижению сейсмической реакции конструкции в два и более раз. Таким образом, потребители получат готовое инженерное решение по обеспечению устойчивости сооружения.

Запуск производства планируется в три этапа с полным выходом на проектную мощность через 4 года. Предполагается, что объем инвестиций составит порядка 120 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Участники Наблюдательного совета обсудили и подготовку кадров для будущего завода.

По итогам заседания проект был единогласно одобрен членами Наблюдательного совета. Руководство ОЭЗ «Моглино» и инвестор подписали соглашение о намерении осуществления промышленно-производственной деятельности на площадке ОЭЗ ППТ «Моглино».