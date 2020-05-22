Псковские депутаты обратятся в правительство по предоставлению мер господдержки региональному бизнесу

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию вынесет на рассмотрение предстоящей сессии проект обращения областного Собрания депутатов к председателю федерального правительства Михаилу Мишустину по вопросу предоставления мер государственной поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, такое решение принято на заседание парламентского комитета 27 мая.
Также Андрей Козлов рассказал об обращении руководства ООО «Евро-Керамика Печоры» - предприятие, осуществляющее производство керамических изделий для строительного рынка с использованием запасов местных глин и обеспечивающее работой значительную часть жителей городского поселения, просят включить в федеральный перечень системообразующих организаций.
Председатель парламентского комитета предоставил слово региональному уполномоченному по защите прав предпринимателей Аркадию Мурылеву.
Аналогичное суждение высказал председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Специалист подчеркнул, что «Евро-Керамика» является градообразующим предприятием и включено в региональный перечень системообразующих организаций.
С учетом прозвучавших экспертных мнений Андрей Козлов предложил скорректировать подготовленный текст обращения. Окончательную редакцию обращения в правительства утвердит депутатский корпус на сессии 2 июня.