Экономика

Псковские депутаты обратятся в правительство по предоставлению мер господдержки региональному бизнесу

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию вынесет на рассмотрение предстоящей сессии проект обращения областного Собрания депутатов к председателю федерального правительства Михаилу Мишустину по вопросу предоставления мер государственной поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, такое решение принято на заседание парламентского комитета 27 мая.

«Документ подготовлен на основании тех обращений, которые поступают сегодня в органы власти от наших предпринимателей, - обратился к депутатам председатель комитета Андрей Козлов. - Одно из таких писем поступило от нашего коллеги Алексея Севастьянова - речь в нем идет о том, что субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие задолженность по налогам и страховым взносам свыше трех тысяч рублей, не могут воспользоваться установленными мерами поддержки и получить федеральные субсидии».

Также Андрей Козлов рассказал об обращении руководства ООО «Евро-Керамика Печоры» - предприятие, осуществляющее производство керамических изделий для строительного рынка с использованием запасов местных глин и обеспечивающее работой значительную часть жителей городского поселения, просят включить в федеральный перечень системообразующих организаций.

Председатель парламентского комитета предоставил слово региональному уполномоченному по защите прав предпринимателей Аркадию Мурылеву.

«Действительно, для многих предпринимателей критерий об отсутствии налоговых задолженностей первоначально стал неким стоп-листом для получения федеральных мер поддержки, но потом появились разъяснения налоговой службы на этот счет - долг, который был у предпринимателя на 1 марта, можно погасить и обратиться за получением субсидии. Я думаю, решение по этому вопросу уже найдено. Что касается «Евро-Керамики» - полностью поддерживаю», - сказал бизнес-омбудсмен.

Аналогичное суждение высказал председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Специалист подчеркнул, что «Евро-Керамика» является градообразующим предприятием и включено в региональный перечень системообразующих организаций.

«Входные параметры для включения в федеральный перечень определяет профильное министерство - объем выручки «Евро-Керамики» не соответствует установленным критериям, но предприятие является монопрофильным для муниципального образования и на этом основании может рассчитывать на меры федеральной поддержки, чтобы сохранить рабочие места. Такое ходатайство за подписью губернатора также направлено в министерство», - сказал руководитель органа исполнительной власти.

С учетом прозвучавших экспертных мнений Андрей Козлов предложил скорректировать подготовленный текст обращения. Окончательную редакцию обращения в правительства утвердит депутатский корпус на сессии 2 июня.