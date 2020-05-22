Экономика

По производству мяса Псковская область достигла не виданных почти 70 лет показателей

2019 год стал удачным для сельского хозяйства: объем производства составил 42,4 млрд рублей, что позволило Псковской области подняться на вторую строчку в рейтинге субъектов Северо-Запада. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов, об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию сообщила сегодня, 27 мая, и.о. председателя областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Татьяна Бабичева.

Она выступила перед депутатами с кратким докладом о результатах реализации областной аграрной политики в прошлом году.

«У нас был очень хороший урожай зерновых и картофеля, но локомотив роста нашей аграрной отрасли - животноводство. Производство мяса увеличилось в восемь раз, такого высокого показателя в области не было с 50-х годов прошлого века», - дала оценку деятельности аграриев руководитель органа исполнительной власти.

«А сколько целевых показателей, установленных Минсельхозом, мы не выполнили, и чем грозит их невыполнение?» - задал вопрос Андрей Козлов. По словам специалиста, из 15 основных показателей чуть-чуть не дотянули по двум.

«Вообще-то за невыполнение предусмотрены штрафные санкции, но в связи с распространением коронавирусной инфекции Минсельхоз обратился в правительство не взимать эти штрафы. Думаю, такое решение будет принято», - ответила Татьяна Бабичева.

Добавим, что в рамках заседания парламентского комитета депутаты также поддержали подготовленные законодательными органами других субъектов РФ инициативы по совершенствованию мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Кроме того, комитетом принято решение рекомендовать принять в двух чтениях профильные проекты законов. В частности, депутатами поддержан законопроект о создании областного фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения - по оценке экспертов, эта мера позволит вовлечь в хозяйственный оборот более 9 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозугодий.