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Экономика

Около 4 тысяч заявлений поступило от псковских предпринимателей на предоставление зарплатных субсидий

27.05.2020 19:35|ПсковКомментариев: 0

В региональную налоговую службу подано около 4 тысяч заявлений от субъектов МСП на предоставление субсидий на выплату заработной платы. Выплачено уже около 130 млн рублей. Об этом сегодня, 27 мая, на заседании оперштаба сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Он также отметил, что в кредитных организациях одобрено около 390 заявок более чем на 1,1 млн рублей. В части работы программы кредитования под 0% субъектов малого и среднего предпринимательства Псковской области в настоящее время одобрено 112 заявок на 150 млн рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в рамках оперштаба обсужден и ряд инициатив, которые планируется направить в общенациональный план восстановления экономики. Андрей Михеев рассказал, что пакет предложений областные власти подготовили совместно с бизнес-сообществом и экспертами. Инициативы региона сформированы по основным направлениям: повышение бюджетной обеспеченности, развитие предпринимательской деятельности и поддержка занятости населения. Участники оперштаба смогли дополнить сформированный пакет своими инициативами.

В ходе обсуждения также рассмотрено предложение расширить региональный перечень отраслей, пострадавших от реализации мер по предупреждению распространения COVID-19, что позволит получить льготные микрозаймы в ФГРП. Глава региона предложение поддержал. Особое внимание он обратил на необходимость включить в перечень компании, осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами, а также организации, в отношении которых еще действуют ограничительные мероприятия.

Теги: #бизнес #субсидии #предпринимательство #господдержка #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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