Экономика

Переход на удаленную работу поможет бизнесу сэкономить

Перевод сотрудников на удаленную работу позволит компаниям сэкономить от 15 до 35% бюджета в зависимости от сферы деятельности. Об этом рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Эксперт отметил, что под такой график деятельности не нужно арендовать офисное помещение, нанимать охрану, оплачивать коммунальные услуги, что уже составляет 20-22% расходов. При этом, как он считает, несмотря на технические возможности, не все перейдут на дистанционный формат, пишет газета «Известия».

По мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, удаленка поможет сберечь деньги не только на аренде, но и на организации рабочего места для сотрудника, на которое работодатель может тратить до полумиллиона рублей в зависимости от технического оснащения и программного обеспечения. Например, переход бизнеса в коворкинги и смарт-офисы, где не нужно тратиться на оборудование, может сократить расходы компании на 20%.