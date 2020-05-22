Экономика

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов: Обещанная государством помощь не дошла до предпринимателей

Госдуме обсудили вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства в период пандемии при участии министра экономического развития Максима Решетникова. Как отметил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, «основные проблемы в стране, которые ещё больше усугубились в связи с распространением коронавируса – нищета и падение экономики».

«Депутаты от КПРФ предлагают выделить из бюджета 12 трлн рублей на поддержку граждан и предпринимательства, что по сравнению с выделенными средствами на оказание помощи в европейских странах не является значительной суммой. В период испытаний, выпавших на долю нашей страны, поддержать пенсионеров, детей войны, многодетные семьи, тех, кто потерял работу – это долг власти перед обществом. Но пока долг растет только у самих граждан и составил 16 трлн рублей при средней зарплате в регионах 30 000 рублей», - отметил он.

По словам депутата, финансовые проблемы испытывает большинство российских семей, не хватает средств на борьбу с коронавирусом – покупку антисептиков, перчаток и масок. Исходя из медицинских нормативов о необходимости менять маски и перчатки каждые несколько часов, каждому человеку в месяц требуется около 20 тыс. рублей на их покупку. Этим обосновано предложение фракции КПРФ Мосгордумы о выплате компенсации и предложение депутатов Госдумы Николая Коломейцева, Валентина Шурчанова и Алексея Куринного о бесплатной выдаче средств защиты от коронавируса, отвергнутое представителями партии власти.

В то же время на фоне распространения вируса и всеобщего кризиса российские олигархи увеличили свое состояние более, чем на шестьдесят млрд долларов.

«Коммунисты справедливо указали на важную проблему, которая заключается в неполучении предпринимателями господдержки. Более половины малых и средних компаний вообще не попали под программу оказания помощи, более тридцати процентов – вынуждены уволить всех сотрудников и запустить процесс ликвидации, только четыре процента предпринимателей смогут воспользоваться привилегиями налоговых каникул. Частные арендодатели повысили арендную плату для предпринимателей, поэтому малый бизнес стремительно освобождает торговые и офисные площади. Совершенно очевидно, что критерии оказания помощи необходимо корректировать», - сказал Сергей Гаврилов.