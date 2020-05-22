Экономика

Развитие химической отрасли в Псковской области станет темой онлайн-брифинга в общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 29 мая, в 15:00, общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет онлайн-брифинг, посвященный развитию химической отрасли в Псковской области.

Ежегодно в последнее воскресенье мая отмечается День химика - профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности.

Входя в число основных отраслей тяжелой промышленности России, химический комплекс включает химическую и нефтехимическую промышленность, которые, в свою очередь, подразделяются на подотрасли и производства. Продукция химической промышленности также разнообразна: это и производство кислот, щелочей, минеральных удобрений, это и выпуск разнообразных полимерных материалов, красителей, бытовой химии, лаков и красок, а также резиновой асбестовой, фотохимической и химико-фармацевтической продукции. Химия в быту человека присутствует ежедневно: детали автомобилей, пластмассы, моющие средства и бытовая химия, сантехника, канцелярские товары, мебель, игрушки, лекарства и т.д.

В рамках пресс-конференции, приуроченной к этому событию, мы поговорим о роли химической отрасли в современной жизни, постараемся выяснить что на самом деле представляет собой современное производство полимерных материалов и поговорим об актуальности развития данной химической отрасли в стране.

Поговорим о стереотипах и заблуждениях людей по отношению к полимерам. Почему современные полимеры экологически безопасны и все больше используются в быту повседневной жизни? Обсудим роль полимеров в современной жизни, особенно учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса. Также в ходе пресс-конференции мы выясним в чем преимущество производства медицинских и гигиенических изделий на основе нетканых материалов из полиэтилентерефталата.

Спикеры пресс-конференции:

• генеральный директор «Псковского завода Титан-Полимер» Петрушко Герман Львович

• заведующий кафедрой химии Псковского государственного университета, кандидат химических наук Румянцев Александр Николаевич

• кандидат технических наук, эксперт в области полимеров, президент Ассоциации производителей полиэтилентерефталата (2013-2017 годы) Керницкий Виктор Иосифович

• Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Зубов Владимир Анатольевич

Дата проведения: 29 мая. Начало в 15.00.

Внимание! Ссылка для участия в онлайн-брифинге высылается только аккредитованным журналистам за 5-10 минут до начала.

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, +7 911 883-74-60, либо по эл. почте: alexd77@inbox.ru.