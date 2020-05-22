Экономика

В Псковской области расширен перечень отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска из-за распространения COVID-19

В Псковской области расширен перечень отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска из-за осуществления мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории региона в связи с распостранением COVID-19. Соответствующий приказ регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике опубликован на сайте правовой информации администрации Псковской области.

В перечень внесены производства текстильных изделий, одежды и обуви. Напомним, что ранее губернатор Псковской области провел встречу с руководителем Псковской швейной фабрики «Славянка» Еленой Косенковой, в рамках которой выразил готовность поддержать легкую промышленность региона в связи с эпидемической ситуацией. В адрес министерства промышленности и торговли РФ было направлено предложение от региона о включении данного направления в федеральный перечень пострадавших отраслей экономики. Это позволит претендовать на меры поддержки бизнеса, утвержденные правительством РФ.

Приказом профильного комитета к отраслям экономики, попавшим в зону риска, также относятся объекты розничной торговли по разным направлениям. В документ внесено 13 видов экономической деятельности, в том числе продажа автомобилей, бытовых изделий, прочих товаров в специализированных магазинах и др.

Дополнительно перечень пополнили виды экономической деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков, санаторно-курортных организаций, предоставлению услуг по дневному уходу за детьми.