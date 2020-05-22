Экономика

Пандемия нанесла удар по шампанскому

Глобальные продажи шампанского по итогам 2020 года сократятся на треть, прогнозирует Межпрофессиональный комитет шампанских вин (CIVC), объединяющий производителей и продавцов.

В апреле-мае из-за закрытия ресторанов, баров и отмены празднований продажи напитка упали на 75%, сообщает Reuters. В целом из-за пандемии отрасль может потерять около 1,9 миллиарда долларов.

В CIVC надеются, что открытие ресторанов и баров несколько смягчит удар.

Ранее итальянский фермерский союз Confagricoltura предложил перерабатывать скопившееся на складах вино в санитайзеры. Так производители вина надеются хотя бы частично компенсировать падение спроса на вино.