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Экономика

Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики

01.06.2020 11:25|ПсковКомментариев: 0

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.

«Сегодня истекает срок поручения президента по разработке общенационального плана действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения… Документ подготовлен с учетом предложений регионов и представителей делового сообщества», - сказал он, пишет ТАСС. 

Общенациональный план восстановления экономики будет представлен в Кремль в понедельник, 1 июня. 

«Сегодня (1 июня - ред.) план будет представлен в администрацию президента», - сказал глава правительства.

Теги: #правительство #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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