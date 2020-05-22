Экономика

Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.

«Сегодня истекает срок поручения президента по разработке общенационального плана действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения… Документ подготовлен с учетом предложений регионов и представителей делового сообщества», - сказал он, пишет ТАСС.

Общенациональный план восстановления экономики будет представлен в Кремль в понедельник, 1 июня.

«Сегодня (1 июня - ред.) план будет представлен в администрацию президента», - сказал глава правительства.