Экономика

Крупная партия немаркированной табачной продукции изъята псковскими полицейскими из незаконного оборота

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Псковской области выявлен факт незаконной торговли немаркированными табачными изделиями.

Следствие установило, что трое местных жителей осуществляли на территории Центрального рынка Пскова реализацию сигарет, которые в соответствии с законодательством подлежат обязательной маркировке специальными марками Российской Федерации. В ходе проведенных мероприятий стражами правопорядка в торговой точке изъято свыше 20 тысяч пачек табачной продукции на сумму около 1,3 млн рублей, сообщает портал mvdmedia.ru.





В настоящее время по данному факту Следственным управлением УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Максимальное наказание, которое может быть назначено судом за совершение данного преступления, составляет 6 лет лишения свободы.