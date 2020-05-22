Экономика

Псковичи смогут посетить ФНС с 15 июня по предварительной записи

Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 15 июня откроет налоговые инспекции для личного приема граждан по предварительной записи, сообщает пресс-служба ФНС.

«С 15 июня ФНС России открывает налоговые инспекции для личного приема. С учетом эпидемиологической обстановки обратиться в налоговую можно по предварительной записи», - отмечается в сообщении.

Записаться можно с 1 июня с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или через единый контакт-центр ФНС. В ФНС напомнили, что при посещении налогового органа обязательно ношение средств индивидуальной защиты в соответствии с правилами, принятыми в субъекте РФ.

Напомним, ранее УФНС России по Псковской области информировало граждан о том, что личный прием граждан в налоговых инспекциях приостановлен до 11 июня 2020 года включительно до особого распоряжения. Такое решение принято в соответствии с распоряжением Федеральной налоговой службы РФ.