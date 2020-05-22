Экономика

В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое

В Госдуме подготовили законопроект об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы. Документ будет внесен в нижнюю палату парламента в середине июня, рассказали авторы законопроекта, депутаты ГД Дмитрий Ионин и Игорь Ананских.

Сейчас российские аффинажные заводы (по переработке драгметаллов) не загружены на полную мощность. В стране производится около 300 т золота в год, при этом работают 11 предприятий, уточнил Дмитрий Ионин. В Швейцарии же, которая лидирует по производству золота, ежегодно перерабатывают около 3,3. тыс. т на четырех заводах, добавил он.

По прогнозу Игоря Ананских, после отмены 20-процентного ввозного НДС объемы производства золота в РФ увеличатся как минимум вдвое, пишет газета «Известия».

Загрузка заводов вырастет за счет импорта из стран Средней Азии, а также Латинской Америки и Африки, считает коммерческий директор Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов Александр Сахаров.

Ранее сообщалось, что в апреле запасы золота в банках России сократились на 6% — это около 4,6 т.