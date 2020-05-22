Экономика

Курс доллара обвалился

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже обвалился. Он опустился на 0,3 процента по отношению к рублю — до 68,9 рубля. Меньше 69 рублей американская валюта стоила в начале марта, свидетельствуют данные торгов. Евро опустился до уровня 76,75 рубля.

Основные российские индексы также растут в начале дня. Например, индекс Мосбиржи прибавил 0,4 процента и достиг отметки 2760,63 пункта; индекс РТС вырос на 0,8 процента — до 1258,1 пункта, сообщает «Лента.ру».

Укрепление российской валюты происходит на фоне повышенного спроса на рискованные активы на мировых рынках и роста цен на нефть. Августовский фьючерс на эталонную Brent на Лондонской бирже вырос до 38,65 доллара за баррель (+ 0,9 процента).

Предпосылки к росту рубля были очевидны еще на прошлой неделе, после того как стоимость нефти выросла до многомесячных максимумов. Оптимизм на рынке может быть связан и с тем фактом, что Россия согласилась провести встречу в формате ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на несколько дней раньше — не 9-10 июня, а 4-го.