Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Нинель Салагаевой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Ведущий программы Константин Калиниченко поговорит с ней о ситуации в экономике Псковской области, мерах по недопущению экономического кризиса в регионе, поддержке малого, среднего и крупного бизнеса в условиях действия ограничительных мер и инвестиционном климате Псковской области на фоне коронавируса.

Вопросы Нинель Салагаевой можно задать по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена