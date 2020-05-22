Экономика

Александр Козловский поблагодарил Михаила Ведерникова за конструктивный диалог с псковским бизнесом

За конструктивный диалог с псковским бизнесом поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии регионального парламента 2 июня, на которой губернатор отчитался о деятельности в прошлом году.

«Свой доклад вы начали с положительных эффектов, которые позволяют области развиваться, наращивать промышленный потенциал. Знаю по словам свои коллег, депутатов Госдумы, что каждый регион держится за ОЭЗ и развивает их. Понятно, что развитие этих зон — особая история и труд. Мы попали с этим проектом в сложное время экономического кризиса, но все равно было бы глупо не использовать потенциал развития ОЭЗ», - подчеркнул Александр Козловский.

По его мнению, в том числе, и развитие «Моглино», создание новых рабочих мест и поступление налогов позволяет региону реализовывать масштабные проекты в социальной сфере. «А без развития соцсферы невозможно решение демографических проблем», - пояснил депутат Госдумы.

«Понятно, что за короткое время тяжело решать все проблемы региона. Но надо признать, что работа по их решению проводится», - констатировал он, пожелав Михаилу Ведерникову не сбавлять взятых темпов.

Кроме того, Александр Козловский пообещал главе региона всемерную поддержку со стороны «Единой России» и выразил благодарность за работу, проводимую в части поддержки бизнеса в условиях действия ограничений по коронавирусу, и за прямой диалог с псковским предпринимательским сообществом.

«Думаю, мы пройдем этот этап и все-таки промышленный потенциал не растеряем», - заключил депутат Госдумы.