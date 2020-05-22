Экономика

Нинель Салагаева: 2019 год для экономики псковского региона был позитивным

2019 год для экономики псковского региона был позитивным, произошло движение в положительную сторону. Об этом сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева сегодня, 2 июня, в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

По ее словам, наблюдался рост целого ряда экономических показателей. Так, индекс промышленного производства вырос более чем на 5%. Кроме того, наблюдается рост реальной зарплаты населения, индекса производства продукции сельского хозяйства, также наблюдается прирост в туристической сфере.

«По инвестициям в основной капитал мы сохранили уровень 2018 года и приросли на несколько процентов», - отметила гость студии и добавила, что в целом для экономики региона 2019 год можно назвать положительным.