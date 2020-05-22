Экономика

Нинель Салагаева: Окончательно ситуация с бизнесом станет ясна к четвертому кварталу года

Задача региональных властей - оказать максимальные меры поддержки малому и среднему бизнесу и минимизировать потери. Об этом заявила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева сегодня, 2 июня, в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

По ее словам, над экономикой Псковской области нависла угроза несохранения рабочих мест. В регионе уже наблюдается тенденция к увеличению количества безработных граждан. В настоящее время число людей, оставшихся без работы, увеличилось в 2 раза по сравнению с 1 марта текущего года.

Кроме того, наблюдается сокращение ИП, малого и среднего бизнеса. Так, по словам замгубернатора, с марта по апрель 2020 года с учета снялось 270 ИП. При этом за аналогичный период прошлого года - более 300 ИП.

Нинель Салагаева отметила, что окончательная «картина с бизнесом» станет ясна к 4 кварталу 2020 года. «Будет понятна ситуация, мы узнаем глубину проблем», - сказала она.