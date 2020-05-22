Экономика

На сегодня нет предпосылок, чтобы открыть все гостиницы и отели - Нинель Салагаева

На сегодняшний день у региональной власти нет предпосылок, чтобы открыть все места размещения в Псковской области. Об этом заявила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева сегодня, 2 июня, в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

«Нет предпосылок, чтобы всех открыть и всех пустить», - отметила заместитель губернатора.

Нинель Салагаева напомнила, что с прошлых выходных в Псковской области было разрешено принимать клиентов базам отдыха с условием пребывания не менее 14 дней.

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Отметим, что на сегодняшний день гостиницы и отели принимают только командировочных клиентов.