Экономика

Ситуация на «Еврокерамике» тяжелая - Нинель Салагаева

Ситуация на предприятии «Еврокерамике» тяжелая, заявила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева сегодня, 2 июня, в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

В ходе беседы она отметила, что «Еврокерамика» - градообразующее предприятие для моногорода Печоры, которое не вошло в список системообразующих по критериям, установленным на федеральном уровне.

«Мы, со своей стороны, написали обращение министру промышленности и торговли Денису Мантурову и первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову о включении данного предприятия, именно как из категории градообразующих моногорода, в список системообразующих, чтобы у них была возможность получать федеральные меры поддержки, которые есть», - прокомментировала Нинель Салагаева.

По ее словам, в настоящий момент решения еще нет.