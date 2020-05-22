Экономика

Псковские депутаты просят распространить меры федеральной поддержки на градообразующее предприятие

Рассмотреть возможность включения ООО «Евро-Керамика Печоры» в федеральный перечень системообразующих организаций просят депутаты у федерального правительства. Соответствующее обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину приняло областное Собрание депутатов на 46-й сессии регионального парламента, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

В письме отмечается, что ограничительные меры, принятые в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции, негативно отразились на деятельности большого количества предприятий и организаций Псковской области.

Одно из таких предприятий – ООО «Евро-Керамика Печоры», осуществляющее производство керамических изделий для строительного рынка с использованием запасов местных глин. Предприятие, являющееся крупным работодателем, включено в перечень системообразующих организаций, оказывающих наиболее существенное влияние на развитие отдельных секторов региональной экономики, занятость населения и социальную стабильность. Тем не менее, федеральные меры поддержки не распространяются на системообразующие организации, включённые в региональные перечни.

Как отмечено в обращении, ряд организаций, осуществляющих аналогичное производство керамических изделий и с сопоставимыми ключевыми показателями, включены в федеральный перечень системообразующих организаций.

«В связи с вышеизложенным просим Вас рассмотреть возможность включения ООО «Евро-Керамика Печоры» в федеральный перечень системообразующих организаций или распространения федеральных мер поддержки, предусмотренных для системообразующих организаций федерального уровня, на градообразующие предприятия, оказывающие существенное влияние на развитие монопрофильных муниципальных образований. Полагаем, что принятие положительного решения по нашему предложению позволит сохранить рабочие места и не допустить закрытия предприятия», - говорится в обращении.