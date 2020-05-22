Экономика

Эксперты спрогнозировали рост курса доллара к концу года

Курс американской валюты к концу 2020 года может вырасти более чем до 70 рублей за доллар, а если к этому добавится слишком медленное восстановление экономики, то и 90–100 рублей. Об этом «Известиям» рассказал главный аналитик брокерской компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По его словам, вполне реален сценарий, что нефть будет дешеветь. В этой ситуации российский бюджет будет ждать сильный дефицит, пишут «Известия».

Укрепление рубля, которое произошло в последние дни, — это итог трехмесячной работы Центрального банка России, который снизил ключевую ставку и провел валютные интервенции, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он подчеркнул, что именно это помогло российской валюте удержаться от скатывания в диапазон 85–90 рублей за доллар и 100 — к евро.