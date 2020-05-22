Экономика

Узаконить деятельность передвижных торговых объектов предлагают единороссы

«️Единая Россия» предлагает принять меры по либерализации малоформатной торговли. Это касается и упрощения процедур, связанных с продажей продукции, выращенной фермерами и садоводами на своих участках, сообщает официальный Telegram-канал партии.

«В числе необходимых мер мы предлагаем узаконить деятельность передвижных торговых объектов. Упростить процедуры торговли следует и для любителей-рыболовов. Для этого понадобятся изменения в закон "О любительском рыболовстве"», - сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на онлайн-совещании с главами субъектов – секретарями региональных отделений партии.

В регионах, по его словам, также требуются комплексные меры. «Нужно создавать новые объекты торговли, развивать фермерские ярмарки, предоставлять фермерам и садоводам дополнительные места на действующих рынках», - считает Андрей Турчак.