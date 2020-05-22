Экономика

Акции на творожную пасту и другие продукты от «Прасковьи Молочковой» проходят в магазинах «Дикси»

В магазинах федеральной сети «Дикси» в Пскове до 21 июня будут действовать акции на ряд продуктов от «Прасковьи Молочковой».

Топленое молоко жирностью 3,2% (в ПЭТ-бутылке, 0,9 кг) можно приобрести всего за 59,00 рублей.

Аппетитные, полезные, вкусные — без мягких сыров от «Прасковьи Молочковой» не обойдётся ни хороший завтрак, ни веселое застолье. До 21 июня в «Дикси» вы можете купить их всего за 179 рублей (упаковка 300 г, жирность 40%, сыр в ассортименте: классический и с зеленью).

Особенная цена действует и на творожную пасту «Прасковья Молочкова» жирностью 4% (контейнер 230 г): стоимость снижена с 74,90 до 59,90 рублей (в ассортименте сладкая паста с курагой, с июзмом и ванилью). Творожная паста не только очень вкусная, но и полезная: витамин А защитит от вирусных заболеваний, витамины группы В поддержат хорошее настроение, а кальций укрепит кости и зубы.

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!