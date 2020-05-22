Экономика

В «Магнитах» кефир, молоко и сметана «Прасковья Молочкова» можно приобрести по сниженным ценам

Сниженные цены действуют на продукты от «Прасковьи Молочковой» в магазинах федеральной сети «Магнит» до 9 июня.

Кефир жирности 2,5% (ПЭТ-бутылка 900 г) обойдется в 59,90 рублей (обычная цена - 69,90 рублей). Этот кисломолочный напиток содержит витамин С, который повышает иммунитет, а благодаря специальным бифидобактериям — ваш желудок будет работать, как часы.

Молоко «Прасковья Молочкова» жирностью 2,5% (ПЭТ-бутылка 900 г) можно приобрести с 10%-ной скидкой.

Вкусная свежая сметана 15%-ной жирности (стакан 400 г) до 9 июня будет стоить 54,90 рублей.

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!