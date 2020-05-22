Экономика

Путин заявил о возвращении России к нормальной торговой жизни

Торговая жизнь России возвращается к нормальному уровню, однако спрос необходимо дополнительно поддерживать, заявил президент России Владимир Путин на совещании 3 июня.

За время вынужденных мер, принятых в связи с коронавирусом, продажи продукции легкой промышленности снизились, по некоторым позициям - сильно, отметил глава государства.

«Как минимум на этапе восстановления отрасли необходимо дополнительно поддержать спрос», - сказал он.

Ранее на том же совещании Владимир Путин заявил о необходимости защищать интересы легкой промышленности, как компаний, так и людей, работающих в этом секторе, сообщают «Известия».

Из-за падения спроса на продукцию, закрытия непродовольственных магазинов и ограничений, связанных с коронавирусом, повысился риск сокращения рабочих мест, и ухудшилось финансовое и хозяйственное положение предприятий, констатировал глава государства.