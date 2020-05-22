Экономика

Предприниматели и члены псковской Общественной палаты побывали на строительной площадке «Титан-Полимер»

Вчера, 2 июня, состоялся деловой визит председателя Общественной палаты Псковской области Анатолия Мультаха, президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова и регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Аркадия Мурылева на строительную площадку псковского завода «Титан-Полимер».

Основная цель визита - знакомство с ходом работ по строительству первой очереди производства на территории ОЭЗ «Моглино».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, участники визита обсудили ход строительства, график выполнения работ в рамках первой очереди, а также технические и экологические аспекты безопасности будущего производства.



«На сегодняшний день мы находимся на этапе первой очереди строительства - это запуск завода по производству БОПЭТ-пленки. Сейчас ведутся работы по сборке корпуса основного цеха, идет подготовка к заливке фундаментов, осуществляется поставка основного импортного оборудования. В целом мы находимся в графике. Первая линия производства БОПЭТ-пленок будет запущена, как и планировали, в конце 2020 года», - рассказал генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко.



«Ранее члены рабочей группы при Общественной палате Псковской области вынесли положительное заключение по поводу строительства завода "Титан-Полимер". Мы участвовали в общественной экспертизе для того, чтобы понять является ли это производство экологически безопасным. Такие производства как "Титан-Полимер" нужны городу Пскову и Псковской области. Темпы строительства завода удивляют по-хорошему», - поделился председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах.