Экономика

Дефицит региональных бюджетов в 2020 году может достигнуть 500 млрд рублей

Из-за коронавируса и связанных с ним ограничительных мер бюджеты субъектов России могут уйти в минус на полтриллиона рублей. Такую оценку дала доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

«В 2020 году около 70 регионов могут столкнуться с дефицитом бюджета, в том числе и по причине разразившейся пандемии и снижения цен на нефть. Наихудшим сценарием может стать возросшая потребность в финансировании суммарно на 500 млрд рублей», - цитирует Екатерину Новикову газета «Известия».

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства для оказания поддержки регионам: 200 млрд рублей на сбалансированность бюджетов субъектов и 68 млрд рублей на оснащение коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом.