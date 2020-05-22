Экономика

Совфед направил в Минпромторг обращение профкома фабрики «Славянка»

Секретариат заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака направил в министерство промышленности и торговли РФ обращение профкома ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» с предложением о включении предприятий текстильной и легкой промышленности в перечень наиболее пострадавших от коронавируса для получения мер государственной поддержки.

Напомним, что в мае 2020 года коллектив работников ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка», профком первичной профсоюзной организации предприятия, Псковская областная организация РОСПРОФПРОМ, СОП Псковский облсовпроф также обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в связи с критической ситуацией, сложившейся на предприятии.

Работники предприятия попросили главу региона для возможности сохранения самого предприятия, численности и штата работников предприятия, поддержания их финансового состояния оказать фабрике «Славянка» помощь в получении мер поддержки.

Соответствующий приказ регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике был опубликован на сайте правовой информации администрации Псковской области. В перечень были внесены производства текстильных изделий, одежды и обуви.

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Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с руководителем швейной фабрики «Славянка» Еленой Косенковой, в рамках которой выразил готовность поддержать легкую промышленность региона в связи с эпидемической ситуацией. В адрес министерства промышленности и торговли РФ также было направлено предложение от региона о включении данного направления в федеральный перечень пострадавших отраслей экономики. Это позволит претендовать на меры поддержки бизнеса, утвержденные правительством РФ.