Экономика

Крупные фитнес-клубы предлагают приравнять к малому и среднему бизнесу

Сети фитнес-клубов, которые относятся к крупному бизнесу, нужно приравнять к малым и средним предприятиям (МСП), чтобы они могли воспользоваться мерами господдержки в период пандемии коронавирусной инфекции, заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов на «круглом столе» в формате онлайн.

По словам Бориса Титова, необходимо приравнять сети фитнес-клубов к малому и среднему бизнесу, чтобы они могли получить субсидии на выплату зарплат своим сотрудникам, доступ к льготному кредитованию, продление сроков уплаты налогов и страховых взносов, сообщает ТАСС.

Омбудсмен также предложил перенести открытие фитнес-залов на второй этап смягчения мер самоизоляции. Из рекомендаций Роспотребнадзора следует, что этот процесс запланирован лишь на третьем этапе.

Борис Титов сообщил, что годовой объём рынка фитнес-индустрии - 167 миллиардов рублей. При этом многие компании не смогли получить поддержу, поскольку по ряду показателей относятся к крупному бизнесу, рассказал он.

Посетить фитнес-клуб или бассейн можно будет только по предварительной записи, а заниматься в них спортом - на расстоянии 1,5 метра. Это следует из рекомендаций Роспотребнадзора.