Экономика

Средний чек повседневных покупок у россиян вырос в мае

В период карантина россияне изменили свое потребление: стали реже ходить в магазины, но приобретать больше товаров за один раз, пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора IT-компании Андрея Романенко. В результате средний чек повседневных покупок вырос.



Так, в супер- и минимаркетах в мае он увеличился на 15% к прошлому году и составил 314 рублей, в аптеках и пивных магазинах — на 14% (до 366 и 350 рублей соответственно), в табачной рознице — на 10% до 302 рублей, а в зоомагазинах ― на 11% до 658 рублей.



При этом на 14% сократился средний чек у алкомаркетов — до 366 рублей. «Вопреки утверждениям, что россияне спиваются в карантине, мы не фиксировали сильного роста продаж алкомаркетов. Наоборот, тренд потребления в этом году сместился в сторону магазинов пива», - добавил он.

Из-за самоизоляции трафик и оборот магазинов товаров повседневного спроса в мае 2020-го были ощутимо ниже, чем в прошлом году, рассказал Романенко. Так, выручка алкомаркетов уменьшилась на 34%, несетевых супер- и минимаркетов ― на треть, табачной розницы ― на 27%, зоомагазинов ― на четверть, аптек ― на 23%, а пивных магазинов ― на 16%.

Оборот непродовольственной торговли в мае сократился еще более серьезно: спортивные центры недосчитались 84% выручки, салоны красоты — 71%. Оборот магазинов одежды и обуви снизился на 69 и 67% соответственно, а ювелирных лавок — на 61%.

В результате по итогам мая выручка малого и среднего бизнеса оказалась на 41% ниже, чем в этом же месяце в 2019 году.